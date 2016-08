So viele sagten "danke"!

29.08.2016, 12:46 Uhr

Berührender Abschied von Bürgermeister Christian Jachs

FREISTADT. Es war ein trauriger Tag für die Region, als der an den Folgen eier Krebserkrankung im 49. Lebensjahr verstorbene Bürgermeister Christian Jachs am vergangenen Freitag zu Grabe getragen wurde. Spitzen aus Politik und Wirtschaft, allen voran Landeshauptmann Josef Pühringer und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, ließen es ich nicht nehmen, Christian Jachs die letzte Ehre zu erweisen.In der Kirche fand nur ein Teil der Trauergäste Platz – der Gottesdienst wurde daher auch auf den Pfarrplatz übertragen. 2500 Gedenkbilder wurden verteilt.Christian Jachs hatte sich ein schlichtes Begräbnis gewünscht. Daher würdige der Landeshauptmann im Namen so vieler den beliebten Bürgermeister, auch in einer Geschenkbroschüre, in der es heißt: "Christian Jachs hat Freistadt moderner, attraktiver und sozialer gemacht. Für ihn stand immer das Wohl der Bürger, der Allgemeinheit, im Vordergrund. Jeder, der ein Anliegen hatte, und mochte es auch noch so klein sein, konnte zu ihm kommen und mit einer entsprechenden Lösung rechnen. Sein Wort hatte überall Gewicht, seine Offenheit und Ehrlichkeit machten ihn überall beliebt!"Wie trefffend diese Worte sind, zeigte sich auch bei der Beisetzung am Friedhof. Alle Menschen mit ihren Sorgen und Problemen waren ihm gleich wichtig. So viele wollten daher auch am offenen Grab von Christian Jachs Abschied nehmen und persönlich nochmals "danke" sagen.