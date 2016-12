Bundesliga Luftpistole: Freistädter als Gruppensieger im Achtelfinale!!!

20.12.2016, 19:33 Uhr

Gleich in der ersten Begegnung kam es zum Duell um die Tabellenführung.Nach der ersten von vier Serien stand es zwar 0:8 für die Favoriten aus Offenhausen, doch in Serie 2 drehten die Freistädter so richtig auf und holten 7 Punkte, womit sie auf 7:9 verkürzen konnten. Die nächste Serie entschieden die Freistädter mit 6:2 wiederum für sich und setzten sich mit 13:11 dann sogar in Front. Auch in der alles entscheidenden letzten Serie ließen die Schützen der SG Freistadt keinen Zweifel aufkommen, wer den Sieg einfahren wird. Mit einem 7:1 besiegelten die Freistädter den schlußendlich doch recht klaren Sieg (Endstand 20:12) über die starken Offenhausener, für die es diesmal nichts zu holen gab.

In der zweiten Begegnung des Tages wartete der Gastgeber ASKÖ Uttendorf als Gegner. Auch hier holten die Luftpistolenschützen der Bezirkshauptstadt mit einem 24:8 drei Punkte für die Tabelle, womit der Gruppensieg fixiert wurde.Dieser wichtige Gruppensieg beschert den Freistädtern somit einen verhältnismäßig leichten Gegner im Achtelfinale, welches am 12. Februar im oberösterreichischen Scharnstein ausgetragen wird.