31.08.2016, 16:39 Uhr

30 Jahre Autohaus Nossian wird am 10.9. gefeiert

HOHENAU. Das Autohaus Nossian feiert ihr 30Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, 10. September ab 13 Uhr ein großes Fest.

Ab 13 Uhr gibt es den Tag der offenen Tür und um 15 Uhr steht dann ein Spanferkel-Essen mit Live Musik und einer Verlosung (Fahrzeugaufbereitung im Wert von 500,-) am Programm.

Sie sind herzlich eingeladen, bei der Firma Nossian in der Bernsteinstraße 12, in 2273 Hohenau vorbeizuschauen.

Die Werkstatt Autohaus Nossian in Hohenau bietet Ihnen professionelle Hilfe rund um Ihr Auto! Überzeugen Sie sich vom vielseitigen Angebot und verbringen Sie schöne Stunden beim Fest.

