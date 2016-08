31.08.2016, 16:15 Uhr

Gesundheits- und Gewerbetage: 10. u. 11.9.

NEUSIEDL. Im Gebwerbe- und Industriepark finden am 10. und 11. September die Gesundheits- und Gewerbetage statt.

Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 11 Uhr mit dem Vortrag "Was tun bei Hüft- und Knieschmerzen?"

Um 11.30 Uhr gibt es den Vortrag "Holz im Wohnbau"; 14 Uhr: Fenstersanierung nach Einbruch, die Fa. Krappel zeigt an einer Modellwand den Fenstertauschmit einem Bruckner Sicherheitsfenster; 16 Uhr: Wärmepumpen in der Sanierung mit Werner Forschner und Hannes Schier.

Das Sonntagprogramm (9-16 Uhr) beginnt mit einem Kirtagsfühschoppen wie früher mit der Jugendkapelle Zayatal, Bratl Tanz und Hüpfburg.

Tischlermeister Wolfang Krappel verweilt schon ein Jahr an der neuen Adresse im Gewerbepark und hat sich bestens eingelebt. Am Wochenende können Sie sich von den vielen Qualitätsprodukten überzeugen.

Weiters können Sie sich an beiden Tagen bei den Firmen

Bau- und Energieberatung

Dachdeckerei Pöll, Hörakustik Rakosch, Haustechnik Forschner, Fliesen Keravin, Baumeister Weiser, Metallbau Weiss, Steinmetz Krippel, Vita Well Very - Massage u.v.m., Dachdeckerei Kreutzer, Frisör Sabine und Orthopädie Wirth

informieren.

