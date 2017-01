"Die spinnen, die Römer": Pfarrgschnas in Grieskirchen

Rein in die Tunika, rein in die Rüstung – der Abstecher in die Antike findet am Samstag, 4. Februar statt. Das Pfarrheim Grieskirchen wird zum Kolosseum, wenn der Pfarrgschnas um 20 Uhr beginnt. Griechische Göttinnen servieren Cocktails und Longdrinks. In den Gräbern der ägyptischen Pyramiden werden Flaschen guten Weins für die Gäste ausgegraben. Für fetzige Klänge sorgt die Band "Top 2". Beim „Glücksrad“ kann man sich über tolle Gewinne freuen – Hauptpreis ist ein Ski-Wochenende in Kaprun. Ob Römer, Griechen oder Ägypter – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Gschnas wird vom Frauentreff 04 (Kfb Grieskirchen) und dem KIWJ-Chor veranstaltet. Ein Teil der Einnahmen wird wohltätigem Zweck gespendet.

Karten um 8 Euro gibt es bei der Sparkasse Grieskirchen oder unter Tel. 0676/6911008 sowie 0650/4111263. Abendkassa ist 10 Euro.