Auffahrungfall: Fußgänger verletzt

27.11.2016, 11:22 Uhr

Ein 29-jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte seinen PKW unmittelbar hinter dem Alkovener in dieselbe Fahrtrichtung.Auf der B 129 auf Höhe Strkm 18,122 wollte eine Gruppe von fünf Fußgängern auf der Verkehrsinsel die Bundesstraße überqueren. Der 22-Jährige hielt sein Fahrzeug an, um der Gruppe das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der hinter ihm fahrende Lenker hat dies übersehen und fuhr in das Heck des bereits angehaltenen PKW. Die beiden Lenker und drei Fußgänger erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung in verschiedene Krankenhäuser nach Linz gebracht.Die Fahrbahnreinigung und Verkehrsregelung wurde von den Feuerwehren Alkoven und Polsing durchgeführt.