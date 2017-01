ÖVP startet in ein arbeitsreiches Jahr

19.01.2017, 09:14 Uhr

Klausur der Grieskirchner ÖVP um Schwerpunkte für 2017 festzulegen.

MEGGENHOFEN (raa). Das Führungsteam der ÖVP Bezirk Grieskirchen in Meggenhofen zusammen um die Schwerpunkte für das kommende Jahr festzulegen. Abseits des schnelllebigen Alltagsgeschäfts und den vielen Sitzungsterminen nahmen sich die Bezirksvorstandsmitglieder genügend Zeit um in Ruhe zu diskutieren.„Verantwortungsvolle zukunftsgerichtete Politik heißt für uns auch in Nicht-Wahljahren intensiv zu arbeiten um den hohen Lebensstandard bei uns im Bezirk kontinuierlich zu verbessern. Zudem wollen wir bei den wichtigen Themen, wie Arbeitsmarkt, Breitbandausbau und ärztliche Versorgung, die schon bei der Landtagswahl 2015 unsere zentralen Forderungen waren, weiter auf Verbesserungen drängen.“ so ÖVP Bezirksparteiobmann und Bundesrat Peter Oberlehner.