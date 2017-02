Von einem Ollersdorfer Platzl zum nächsten

15.02.2017, 04:00 Uhr

Mit Gesangsvereins-Obfrau Anneliese Genser zu bekannten und unbekannten Plätzen des Walfahrtsortes.

Ollersdorf ist geprägt von seinen langgezogenen Straßenzügen und Ortsteilen. Umso interessanter sind die vielen bekannten oder unbekannten Plätze, die das Ortsbild bereichern.Anneliese Genser kennt sie alle. Die per Eigendefinition "waschechte Ollersdorferin", ist hier geboren, lebt hier, war hier jahrzehntelang berufstätigt, leitet den Gesangverein und steht seit 47 Jahren als Schauspielerin auf der Ollersdorfer Theaterbühne.

Kirche, Kapelle, Quelle

Kneipp-Brunnen

Für Wanderer und Radler

Hügel mit Aussicht

Mit Gesang von Platzl zu Platzl

"Einer unser Plätze mit einer besonderen Ausstrahlung ist der Kirchenplatz. Hier kann man regelrecht seine Energien aufladen", schwärmt Genser. Die seit einigen Jahren autofreie Fläche bildet mit der Wallfahrtskirche, der Marienkapelle und den alten Lindenbäumen ein pittoreskes Ensemble. Hier sprudelt auch seit über 350 Jahren das Wasser der "heilsamen Quelle"aus der Erde, das viele Besucher abfüllen und mit nach Hause nehmen.Genutzt wird Ollersdorfer Wasser auch für Fitness-Zwecke. Der ehemalige Winkler-Brunnen beim Eingang zum Sportplatz wurde zum Kneipp-Brunnen umgebaut. "Ab dem Frühling gibt es hier wieder an jedem 17. im Monat ein gemeinsames Kneippen", freut sich Genser.Für Platzl-Sucher bieten sich außerdem die Hubertuskapelle, das Angerkreuz, das Berglerkreuz oder der Rastplatz am gern befahrenenen Stremtal-Radweg als lohnende Ziele an.Touristen, die in den benachbarten Stegersbacher Hotels urlauben, empfiehlt Genser eine Rundwanderung zu den schönsten Aussichtsplätzen. "Vom Rastplatz im Hocheck oder von der oberen Bergstraße liegen einem Ollersdorf und das Stremtal regelrecht zu Füßen." Zur Einkehr bieten sich das Vitalhotel Strobl, das Café Bambini und das Gasthaus Holper an.Wer schöne Plätze und schöne Klänge geballt erleben möchte, dem legt Genser Donnerstag, den 25. Mai, ans Herz: "Unser Gesangverein veranstaltet ein Platzlsingen, bei dem der Chor und die Besucher gemeinsam von einem Platz zum anderen wandern."Das Gemeinschaftsleben ist Genser sehr wichtig. "Wir Erwachsenen sollten unseren Kindern und Enkeln nahebringen, wie wichtig Vereine für eine lebenswerte gemende sind."