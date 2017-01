Güssinger Hotel "Com Inn" hat neuen Besitzer

05.01.2017, 17:19 Uhr

Ob und in welchem Ausmaß das Gebäude auch in Zukunft touristisch genutzt wird, steht derzeit noch nicht fest. "Wir erörtern derzeit mehrere Pläne", so Herbst gegenüber dem Bezirksblatt. Für Mitte Jänner ist ein Gespräch mit den Güssinger Gemeinde- und Tourismusverantwortlichen vorgesehen.

Übernommen hat Herbst das Haus vom Oberwarter Stahlbauunternehmen Unger. Dieser hatte das Com Inn am 30. September 2016 wegen sinkender Nächtigungszahlen und wegen der nachlassenden wirtschaftlichen Entwicklung der Region geschlossen.Das 2003 erbaute Com Inn war mit 50 Zimmern und 100 Betten das größte Hotel der Stadtgemeinde Güssing. Geführt wurde es als Hotel Garni mit Frühstücksbüffet.