aut: kids "Raumhüllen oder Schachteln füllen: Exkursion mit Workshop für Kinder ab 8 Jahren bei Dinkhauser Kartonagen"

Alter: für Kinder ab 8 JahrenKosten: Euro 6,– (5,– für Geschwister; 2,50 für Mitgliedskind)Treffpunkt: Dinkhauser Kartonagen, Josef-Dinkhauser-Str. 1, Hall i. T.Konzept und Durchführung: bilding. Kunst- und Architekturschule für Kinder und JugendlicheAnmeldung bis spätestens zwei Tage vorher telefonisch 0699.128 47 937 oder E-Mail an info@bilding.at bzw. office@aut.ccWie aus einem Bogen Karton, gerade einmal 2 mm dick, eine Schachtel wird, das werden wir in der Kartonagenfabrik Dinkhauser sehen können. Eckig, schmal, rund und lang von außen – und von innen? Was spielt sich wohl in den Schachteln ab? Was auch immer ihr euch einfallen lasst und bauen werdet – sicher ist, dass eine einfache Schachtel nicht nur schön oder praktisch sein kann, sondern noch viel, viel mehr.Eine Veranstaltung von