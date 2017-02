Der neue Dancer against Cancer Kalender ist da

10.02.2017, 15:56 Uhr

Das Arbeitsjahr der Hilfsorganisation "Dancer against Cancer" (kurz DAC) geht von März bis März. Denn in diesem Monat findet jährlich der große DAC-Ball in der Hofburg statt.Für den neuen Kalender ließen sich Promis von Starfotograffür den guten Zweck ablichten – darunter Märchenerzähler, Tänzerin Kathrin Menzinger und Ex-Kicker Toni Polster. Der Kalender ist um 40 Euro unter www.danceragainst cancer.com erhältlich.