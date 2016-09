Einladung zur Geowanderung Brand – Burgstein

Das Geozentrum Tiroler Oberland lädt am Samstag, dem 8. Oktober, zur nächsten Geowanderung "Brand – Burgstein" ein. Start ist um 12.30 Uhr in Ötztal-Bahnhof oder um 13 Uhr in Längenfeld.

Wir starten im Zentrum Längenfelds und wandern anfangs entlang des Fischbachs, dann ansteigend zum Weiler Brand. Von dort genießen wir bereits herrliche Ausblicke auf den Längenfelder Talboden und blicken auf den Köfler Bergsturz. Die Überquerung der Hängebrücke, die sich mit einer Länge von 86 Metern weit über die “Mauer-Rinne” spannt, ist ein Höhepunkt dieser Wanderrunde. In Burgstein entdecken wir noch einen Schalenstein, der Zeitzeuge der menschlichen Besiedelung bereits vor 5000 Jahren ist. Auf dem Rückweg nach Längenfeld gibt uns der felsige Wegesrand spannende Einblicke in die Geologie dieses Talabschnittes.

Die Wanderung ist für Vereinsmitglieder kostenlos. Gäste sind immer willkommen und werden um einen Unkostenbeitrag von € 5,- gebeten. Kinder frei.

Anmeldung erbeten:

Monika Mitterwallner, Tel. 0676-6279575 oder Werner Schwarz, Tel. 05263-6298.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt.