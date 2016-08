Pitztal Wandern - Plodersee

29.08.2016, 19:36 Uhr

Dies ist auch eine leichtere Bergwanderung bei der man mit einer schönen Aussicht über den Rifflsee, den Geigenkamm oder auf den Taschach- und Mittelbergferner (Taschachhaus und Braunschweigerhütte) belohnt wird.Vom Rifflsee ereicht man den Plodersee in ganz gemütlichen zwei Stunden. Der Abstieg zum See über den Steig in Richtung Taschachhaus zum Fuldaer Höhenweg und zurück zum Ausgangspunkt ist in einer Stunde zu machen. Man kann aber auch weiter den Steig über die Taschach Alm zum Parkplatz Rifflseebahn ins Tal absteigen. (Gemütlich in eineinhalb Stunden zu schaffen)Auch von dieser sehr schönen Wanderung einige Fotos.2016.08.29