Reform der Mindestsicherung braucht Hausverstand und Herz!

28.08.2016, 00:00 Uhr

Die Liste Fritz – Bürgerforum Tirol hat mittels schriftlicher Anfragebeantwortung die aktuellen Zahlen und Fakten für das Jahr 2015 zur bedarfsorientierten Mindestsicherung erhoben: Tirol gibt 9 Euro pro Mindestsicherungsbezieher pro Tag aus.„Der Nettoaufwand für die Mindestsicherung in Tirol ist auf 51,4 Millionen Euro gestiegen. Das bedeutet, dass durchschnittlich jeder Mindestsicherungsempfänger 269 Euro pro Monat, das sind 9 Euro pro Tag erhält. Damit kommt man in Tirol gerade so über die Runden, ein Leben in Saus und Braus, wie sich das manche vorstellen, spielt sich da sicher nicht. Für das teure Wohnen und das teure Leben in Tirol gehen 90 Prozent der Mindestsicherungsgelder auf. Eine völlige Vereinheitlichung der Mindestsicherung in Österreich kann es so gar nie geben, denn die Kosten fürs Wohnen werden in Tirol eben immer höher bleiben. Nicht umsonst haben wir von der Liste Fritz günstige Übergangswohnungen vorgeschlagen und beantragt, damit beispielsweise für Mindestsicherungsempfänger nicht sündteure Wohnungen am privaten Wohnungsmarkt angemietet werden müssen. Auch wenn die ÖVP auf Bundesebene meint, die bedarfsorientierte Mindestsicherung zum Klassenkampf-Thema machen zu müssen, dieses letzte soziale Auffangnetz eignet sich dafür ganz sicher nicht. Es gibt einige vernünftige Vorschläge, etwa jenen von AMS-Chef Kopf, den Übergang zwischen höchster Mindestsicherung und niedrigstem Kollektivvertragslohn deutlicher auszugestalten, um den Arbeitsanreiz zu erhöhen und Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind, wieder in den Arbeitsmarkt und damit in die Selbständigkeit zu bringen“, erklären die Liste Fritz-Abgeordneten Andrea Haselwanter-Schneider und Isabella Gruber.