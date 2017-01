Heringsschmaus im Vienna Marriott Hotel



Am Aschermittwoch, dem 1. März 2017

beginnt die Fastenzeit. Nach alter Tradition findet im Parkring Restaurant

unser Heringsschmaus statt.

Es erwartet Sie eine große Auswahl an hochwertigen Fischgerichten aus Fluss,

See und Meer, die durch hervorragende vegetarische Spezialitäten und Fleischgerichte ergänzt werden.

im Parkring Restaurant, ab 19Uhr - 91,00 Euro pro Person exkl. Getränke



Tischreservierungen werden gerne unter 01/ 515 18 6800 oder per Email an gutscheinshop@marriotthotels.com entgegen genommen.

Wir freuen uns Sie im Vienna Marriott Hotel begrüßen zu dürfen!