Innere Stadt: Neues Büro für Familienberatung

16.01.2017, 10:00 Uhr

Am 19. Jänner findet in der Wollzeile 7 die offizielle Eröffnung statt

INNERE STADT. Das neue Büro der Familienberatung wird am 19. Jänner durch Weihbischof Franz Scharl und Martin Wiesauer, den Leiter der Kategorialen Seelsorge, eröffnet. "Gerade nach Weihnachten suchen viele Menschen Hilfe bei uns, weil es Probleme in der Ehe gibt, die nicht mehr gelöst werden können", so Gernot Brachtl. Den Satz "Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals hier sitzen muss" hört er leider öfter.

Neue Räume

Als Jurist unterstützt und berät er bei rechtlichen Fragen, wenn es um Scheidung oder Unterhalt geht. Daneben gibt es in der Familienberatung auch noch sechs Therapeuten, an die man sich wenden kann: "Wir wollen Menschen unterstützen, wenn sie sich in einer Krise befinden. Oft geht es dabei nicht nur um Ehepaare, sondern auch um Erziehungspflichten." Die Beratung ist kostenfrei, eine kleine Spende wird dennoch erbeten.Im Mai vergangenen Jahres fand der Umzug vom Stephansplatz 6 in die neuen Räumlichkeiten in der Wollzeile statt, die extra dafür hergerichtet wurden: "Der Umzug ist notwendig geworden, weil wir vorher nicht barrierefrei zugänglich waren", erklärt Brachtl. Die Beratungsstellen gibt es mittlerweile seit 40 Jahren.Die Kirche stellt die Infrastruktur zur Verfügung, das Familienministerium fördert die Einrichtung zusätzlich. Die Beratung kann darum auch überkonfessionell erfolgen: "Wir wollen den Leuten die Sorgen nehmen. Wir beraten alle. Und wir sind verschwiegen. Auch eine ano-nyme Beratung ist möglich", versichert Brachtl, denn niemand solle bekehrt werden, die Beratung stehe ganz alleine im Vordergrund. "Die Menschen sollen einfach wissen, dass es jemanden gibt, der sich ihre Probleme anhört und helfen will. Manche kommen auch öfter zu uns, weil sie einfach eine längere Betreuung brauchen."Mehr Informationen unter www.beziehungaufleben.at