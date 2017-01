Die Kraft der Farbe“: AK Tirol zeigt Bilder von Gertrud Haidacher im Bildungshaus Seehof

Innsbruck : Bildungshaus Seehof |

Warme, kräftige Farben ziehen sich als roter Faden durch die Arbeiten von Gertrud Haidacher. Die 1942 geborene Tirolerin widmet sich erst seit zehn Jahren der Malerei, hat aber seit 2008 schon an mehreren Ausstellungen teilgenommen. Vernissage am Seehof ist am 16. Jänner.



Frauengesichter, Landschaften, Pferde, Vulkane oder abstrakte Bilder in den Farben Rot und Blau: Die Bilder von Gertrud Haidacher zeigen sehr unterschiedliche Motive. Auch in der zeichnerischen Gestaltung von Acryl über Kreide bis zur Mischtechnik zeigt sich die Künstlerin sehr vielseitig.

Erste Erfahrungen sammelte Gertrud Haidacher vor zehn Jahren in der Malschule John Walton in Aldrans. Dieser Schule ist sie bis heute treu geblieben, absolvierte aber zusätzlich einige Malseminare an der Kunstakademie Kloster Neustift in Südtirol und an der Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor, Deutschland, unter anderem bei den Dozenten Gerhard Almbauer und Carsten Westphal.



Nach der Vernissage am Montag, 16. Jänner, um 19 Uhr ist die Ausstellung noch bis Freitag, 10. Februar, zu sehen – Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei.