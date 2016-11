Kaffeetörtchen - von Emanuel Testen

29.11.2016, 11:42 Uhr

Die Kaffetörtchen von Emanuel Testen schmecken sehr gut. Die Mengenangabe reicht für rund 100 Stück.

Zutaten

40 dag glattes Mehl

20 dag geriebene Walnüsse

1 handvoll geriebene Kuvertüre

25 dag Butter oder Thea

15 dag Staubzucker

4 Eidotter

1 KL geriebene Zitronenschale

2 EL Rum

25 dag Butter oder Rama

25 dag Staubzucker

4 EL Kaffeelikör

4 EL Kaffeesirup

20 dag geriebene Walnüsse

20 dag Kuvertüre

Die Menge reicht für rund 100 Kaffeetörtchen.

Zubereitung

Für den Mürbteig Mehl auf die Arbeitsplatte sieben und die kalte Butter darüber reiben. Mit einem Messer oder einer Teigkarte vermengen und abbröseln.Nacheinander Zucker, Nüsse und Schokolade einarbeiten. In der Mitte eine Mulde machen und Dotter, Zitronenschale sowie Rum hinein geben. Rasch einen glatten Mürbteig kneten, der in Frischhaltefolie am besten über Nacht kühlt. Etwa eine halbe Stunde vor der weiteren Verarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen.Aus dem Teig Kreise ausstechen und diese bei 175 Grad etwa 10 – 12 Minuten goldbraun backen.Für die Creme die Butter mit dem Staubzucker schaumig mixen und – je nach gewünschter Intensität – Kaffeelikör und –sirup zugeben. Die Kekse mit der Creme füllen und seitlich damit bestreichen. Die Ränder in geriebenen Walnüssen wälzen und oben mit temperierter Kuvertüre glasieren.Die Kuvertüre im Wasserbad bei 40 bis 45 Grad schmelzen. Vom Wasserbad nehmen und ein größeres Stück feste Kuvertüre zugeben. Ab und zu umrühren, bis die Kuvertüre 31 bis 33 Grad hat. In diesem Temperaturbereich gehalten, wird sie nicht grau. Gibt man zur geschmolzenen Kuvertüre etwas Kokosfett, glänzt die Glasur nach dem Erkalten.Gutes Gelingen!