Offene Türen in Kindergärten und Schülerhorten

Innsbruck : Innsbruck |

nformationstage am 25. und 26. Jänner – Einschreibung von 30. Jänner bis 02. Februar



(IKM) Die MitarbeiterInnen der 28 städtischen Kindergärten und zehn Schülerhorte laden am Mittwoch 25. Jänner und Donnerstag 26. Jänner zu zwei Tagen der offenen Tür während der regulären Öffnungszeiten ein. Diese Tage der offenen Tür bieten Einblicke in den Alltag der Einrichtungen: An beiden Tagen stehen die PädagogInnen allen Interessierten für Fragen zur Verfügung und informieren vor Ort über die jeweiligen Konzepte. Währenddessen sind die kleinen und jugendlichen BesucherInnen eingeladen, bei den verschiedensten Aktivitäten mitzumachen.



„Anlässlich der Tage der offenen Tür können unsere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen unter die Lupe genommen werden“, lädt Stadtrat Ernst Pechlaner alle Interessierten ein. „Machen Sie sich von der hervorragenden Arbeit ein Bild, die unsere Pädagoginnen und Pädagogen Tag für Tag für unsere Kinder leisten.“ Im Vorjahr nutzten insgesamt rund 500 BesucherInnen diese Möglichkeit, um in Innsbrucks Kindergärten und Schülerhorte hinein zu schnuppern.



Einschreibung städtische Kindergärten und Schülerhorte

In der Woche darauf, von Montag 30. Jänner bis Donnerstag 02. Februar, findet die Einschreibung in die städtischen Kindergärten und Schülerhorte statt. Die Einschreibzeiten sind in den Kindergärten von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr. In den Schülerhorten sind die Einschreibungen von 11:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr möglich. Mitzubringen sind jeweils Geburtsurkunde, e-card und Meldezettel des Kindes. Weitere Informationen unter www.innsbruck.gv.at (Bildung/Kultur > Kindergärten bzw. Nachmittagsbetreuung).