Service und Sicherheit in der Congress Messe Innsbruck

27.12.2016, 10:17 Uhr

Neue Sicherheitsstandards und Serviceleistungen sind besondere Anliegen der Congress Messe Innsbruck. 2017 wird erstmals die Kreativmesse stattfinden.

Sicherheitsmaßnahmen der CMI

Service in der CMI

Zwei Messepremieren 2017

TIROL. In der Innsbrucker Messe werden jährlich rund 40 Messen und Ausstellungen ausgerichtet. Im Sicherheitsbereich der Congress Messe Innsbruck (CMI) gab es zahlreiche Neuerungen. Diese entsprechen internationalen Sicherheitsstandards.Die Congress Messe Innsbruck punktet nun mit einem neuen Online-Ticketing-, Kassen- und Zutrittssystem. Ab nun können Messegäste ihre Tickets auch von zu Hause über das Internet beziehen, ausdrucken oder auf das Smartphone laden. „Die CMI wurde vor kurzem auch als neues Mitglied in das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) aufgenommen. Diese Aufnahme ist eine Auszeichnung und veranlasst die CMI dazu beizutragen, ein Netzwerk für mehr Sicherheit in Tirol zu knüpfen.“, so Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.Die Congress Messe Innsbruck ist bemüht, den Tiroler Unternehmen gute Geschäftsoptionen bei den Messen zu ermöglichen. „Dabei unterstützt die bewährte hohe Qualität der Produkte und Leistungen, mit der die Tiroler Betriebe auch im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sind“, betont die Wirtschaftslandesrätin.2017 wird es zwei Messepremieren geben. Die Kreativmesse bietet Angebote rund um das Thema Basteln und Handwerken. Im Rahmen dieser Messe wird es zahlreiche Workshops, die sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene richten, geben.Im Sommer wird heuer zum ersten Mal die "Alpinmesse Sommer" stattfinden. Im Zentrum steht das Bergerlebnis im Zusammenhang mit unterschiedlichen Sommeraktivitäten, so CMI-Direktor Christian Mayerhofer.