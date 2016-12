Weihnachtskonzert für das Kinderdorf Tani

Bereits zum 26. Mal findet in Innsbruck ein Benefizkonzert zugunsten des Kinderdorfs Tani im Kambodscha statt, das vom vom " Verein Tani " initiiert wird. Das Konzert findet am Donnerstag, dem 22. Dezember um 19.30 Uhr in der Servitenkirche (Maria-Theresien-Straße 42) statt. Viele Mitwirkende werden an diesem Abend, an dem Julia Gschnitzer als Sprecherin fungiert, zu sehen und vor allem zu hören sein:Mitwirkende: Sophia Keiler (Sopran), Michael Schöch (Orgel), Ensemble Stilistico (Barockviolinen, Viola da Gamba, Cembalo), F. Bramböck-M. Nikonenko-G. Tausch (Saxophon, Percussion), Ensemble Frisch (Blockflöten, Gemshörner), Kammerchor Innsbruck (Ltg. Martin Lindenthal)Die Bevölkerung ist zu diesem prominent besetzten Benefizkonzert herzlich eingeladen.