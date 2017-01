Vom Zauber der Dichterlandschaften

Auf Einladung der "Literarischen Nahversorger" kommt Brita Steinwendtner nach Schlierbach, um in einer literarischen Spurensuche Dichter zu entdecken. Einzige Gefahr: Man wird sofort aufstehen und zu lesen beginnen wollen!Die Besucher sind am Samstag, 4. Februar 2017, 20 Uhr eingeladen, sich schon ab 19.00 bei Käse und Wein im Theatersaal Schlierbach auf die Lesung einzustimmen.Nach dem 2007 entstandenen „Jeder Ort hat seinen Traum“ nennt Brita Steinwendtner den zweiten Band ihrer Dichterlandschaften „Der Welt entlang“. Zwei Jahre ist sie quer durch Österreich und Europa gereist, von Hamburg bis in die Ukraine, von Sofia bis an den Zürichsee, und hat Schriftsteller/innen besucht, ist mit ihnen gegangen, hat Landschaften durchwandert, redend, schauend, v.a. aber zuhörend. Entstanden sind dabei wunderbare Porträts, in denen sie das Schreiben mit den Menschen verbindet. In einer Mischung aus Reisetagebuch, Interview und Literaturkritik lernen wir 18 Dichter/innen mit ihrem Werk an ihren Sehnsuchtsorten kennen. So z.B. Bodo Hell auf seiner Alm, Juri Andruchowytsch in Lemberg, Alfred Komarek im Weinviertel und Robert Menasse in Brüssel.

Anlässlich des 2. Oberösterreichischen Literaturfestivals hat Brita Steinwendtner, die in Hinterstoder und Salzburg lebt, in einer ungewöhnlich atmosphärisch dichten Lesung ihren Roman „An diesem einen Punkt der Welt“ präsentiert, der ja in Schlierbach spielt.Eintritt: 10 € / 4€