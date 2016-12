"Räuchern zu heiligen Zeiten": Hannelore Kleiß begeisterte in Roßleithen

08.12.2016, 10:10 Uhr

Zu einem interessanten Workshop lud am Beginn des Advents die Gesunde Gemeinde Roßleithen. Hannelore Kleiß verstand es dabei ausgezeichnet, den tieferen Sinn des Räucherns zu den heiligen Zeiten im Jahreskreis zu vermitteln.

ROSSLEITHEN. Der Abend begann mit einem Zitat aus dem Rauhnachtlied der Frauenmusikgruppe „Die Saligen: “Sitz di nieder, gib a Ruah, horch dir selber amoi zua, hoi die einfach wieder ein, des Leben sol di ja gfrein... Dieses Rauhnachtlied war ein wunderbarer Einstieg ins Räucherthema.Anschließend erzählte die Räucherexpertin von den Ritualen im Jahreskreis und ihren persönlichen Erfahrungen dabei. Im Wechsel der Jahreszeiten und in den Festen liegen viele wunderbare Einladungen für uns bereit, was anhand eines Kranzes mit den acht verschiedenen Jahreskreispflanzen und der Kerze in der Mitte verdeutlicht wurde.

Buchtipp:

Es folgten viele praktische Tipps zum richtigen Räuchern. Fichtenharz beispielsweise wärmt, befreit und inspiriert. Es macht das Herz weit und weich und vermittelt Geborgenheit, klärt den Geist, fördert die Konzentration und stärkt die Nerven.Viele Produkte zum Thema Räuchern können bei"Natur & Mehr“ in Windischgarsten, bezogen werden.Räuchern zu heiligen Zeiten. Rituale im Jahreskreis. Verfasst von Hannelore Kleiß. Erschienen 2015 im Freya Verlag. 2. Auflage 2016. Erhältlich bei Natur und Mehr.Fotos: Josef Stummer