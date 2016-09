Wild auf Wild

AT

Wildspezialitäten aus heimischem (Farm)Wild

Wildfleisch aus bäuerlicher Farmwildhaltung wird immer beliebter, denn es hat viele Pluspunkte. Aufgrund seines Genusswertes und seiner ernährungsphysiologischen Vorzüge sowie seiner hohen ökologischen und ethischen Qualität gewinnt es zunehmend an Bedeutung. Unsere Seminarbäuerinnen zeigen viele Tipps und Tricks wie sich Wildfleisch in der Küche äußerst genussvoll zähmen lässt. Die köstlichen Rezepte für Wildliebhaber und solche die es noch werden möchten, reichen von klassisch bis extravagant. Lernen Sie, wie mit wilden Zutaten modern und auch flott gekocht werden kann. Neben vielen köstlichen Wildgerichten werden auch die Herstellung von Wildfond, selbstgemachten Wildgewürzmischungen, raffinierten Beilagen zu Wild und vieles mehrt gezeigt.

Seminartermin: 08.11.2016 von 13 - 16 Uhr in der Bezirksbauernkammer Kirchdorf, Sengsschmiedstraße 10, 4560 Kirchdorf

Anmeldung bis spätestens 29.10.2016 mit der LFI-Kursnummer 3383/120 beim LFI-Kundenservice: Telefon: 050/6902-1500, E-Mail: info@lfi-ooe.at oder im Internet: www.lfi-ooe.at