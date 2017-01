21.01.2017, 18:36 Uhr

KIRCHDORF (red). AM 20. Jänner kam es gegen 4:45 Uhr zu einem Zusammenstoß in Micheldorf Richtung B138, Pyrnpass Straße.

Pkw drehte sich einmal um die eigene Achse

Bei einer Kreuzung mit der B138 hielt ein Micheldorfer an und fuhr dann in die Pyhrnpass Straße ein. Dabei dürfte er einen Autolenker aus Pettenbach übersehen haben und es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß.Wie in einem Hollywood-Film drehte sich der Pkw des Unfalllenkers einmal um die eigene Achse und kam mitten auf der B138 zum Stillstand. Die Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems gebracht.