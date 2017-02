'nuapua' präsentiert sich bei "2 Minuten 2 Millionen" auf PULS 4

07.02.2017, 08:05 Uhr

StartUp aus Kremsmünster bei PULS 4 Show am 14. Februar um 20.15 Uhr

KREMSMÜNSTER (sta). Beim BezirksRundschau-Ideenwettbeerb "120 Sekunden" 2015 präsentierte die Kremsmünsterin Petra Haudum nach vierjähriger Entwicklungsarbeit ihre Geschäftsidee „nuapua – eine Trinkflasche und Kapseln mit natürlichem Geschmack“. Sie überzeugte mit ihrem „System für ungesüßtes, natürliches und geschmackvolles Trinken“ – ohne Entstehung von Verpackungsmüll – die Jury und holte sich den 1. Landespreis. Aus der 120-Sekunden-Idee ist in der Zwischenzeit ein interessantes Unternehmen entstanden.

StartUp-Schow auf Puls 4

Nuapua

"Never change a winning team" - Die Investoren in Staffel 4:

Das PULS 4 Erfolgsformat startet in die nächste Runde und eines steht jetzt schon fest: Es wird die Staffel mit dem höchsten Cash-Investment in einer StartUp-Show weltweit. Die Zuseher dürfen auf österreichische, innovative Ideen, die die Welt erobern können, gespannt sein. Ganz vorne mit dabei auch ein StartUp aus Kremsmünster. In Sendung 1 (14.2.) pitcht das Start-Ups "Nuapua" um ein Investment. "2 Minuten 2 Millionen.Die PULS 4 Start-Up-Show" ist ab dem 14. Februar wieder zurück auf PULS 4, immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4.In Sendung 1 am 14. Februar, um 20:15 Uhr versuchen die ersten Unternehmen ihr Glück. Vom Getränkesystem, das Wasser mit natürlichen Geschmack versetzt, über ein neues Modelabel mit ganz besonderen Aufdrucken, bis hin zum ast- und metallfreien Zirbenbett.Viel trinken ist wichtig. Dieser Satz hat sich bereits in den Köpfen aller gesundheitsbewussten Menschen eingebrannt. Vielen Menschen fällt es allerdings sehr schwer ausreichend (Leitungs-)Wasser zu trinken, da ihnen schlicht und einfach der Geschmack fehlt. „Nuapua“ aus Kremsmünster hat eine völlig neue Art der Geschmacksveredelung entwickelt und hat bereits bei einem der SevenVentures PitchDays im PULS 4 Center die Juroren überzeugt. „Nuapua“ ist ein neuartiges Trinksystem, mit welchem man sich selbst sein Wasser mit Geschmack versehen kann – ungesüßt, 100% natürlich und ohne jegliche Zusatzstoffe. Für unterwegs und daheim. Können Petra Haudum (Marketing und Vertrieb) und Gerhard Fuchs (Design und Produkt) auch die Investoren von "2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show" überzeugen und damit ihr Wachstum weiter anstoßen?Hans Peter Haselsteiner - Bau-Tycoon und Magnat der österreichischen Wirtschaftselite tritt exklusiv in der PULS 4-Show als Investor aufLeo Hillinger - Österreichs bekanntester Winzer und Selfmade-Millionär hat einen Riecher für erfolgreiche GeschäfteMarie-Helene Ametsreiter - Die Business-Lady investiert für den Beteiligungsfonds "Speedinvest"Michael Altrichter - Österreichs "Business Angel of the Year 2014" ist wieder dabeiHeinrich Prokop - Managing Director - Founding Partner bei Clever Clover Investmentfonds, möchte nach dem holländischen Markt auch den österreichischen Start-Up-Markt erobernDaniel Zech - Er investiert für SevenVentures Austria - dem Beteiligungsarm der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe - und verhandelt TV-Werbezeiten gegen FirmenanteileWelche neuen österreichischen Ideen bereichern bald die Welt? Freuen Sie sich auf eine spannende 4. Staffel von „2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show", in der die bisher höchste Cash-Investmentsumme vergeben wird.Am 14. Februar geht's los, immer dienstags um 20:15 Uhr.Die wichtigsten Start-up-News auch online in unserem Blog puls4.com/2-minuten-2-millionen oder auf facebook.com/2min2mio! #2min2mio #puls4Fotos: Gerry Frank, "2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show"