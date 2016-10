Fulminante Dornrosen im Casino

02.10.2016, 08:15 Uhr

Neben ihrer unnachahmlichen komödiantischen Begabung -teils wohl familiär bedingt, sie sind die Töchter des herrlichen Kabarettisten Schicho- zeigten sie ihr musikalisches Können mit klassischen Musikeinlagen a la Alban Berg, virtuosem Spiel der Fidel bei Westernklängen, bis hin zu älplerlischen Jodeldurchsetzungen, um nur einige der vielen Facetten zu nennen.

Ein uralter Plattenspieler vom Opa dient als Deko für herrlich verballhornte Lieder aus alten Zeiten. Kennen Sie übrigens das Lied mit dem Hund? Am 22.10 sind sie in Reichenhall..Ein köstlicher Abend für die Besucher im vollbesetzten Saal des Casinos wurde mit frenetischem Applaus bedacht.Am 21. 10. verspricht der Kabarett-Abend mit dem Tausendsassa Markus Linder ebenso wieder ein highlight zu werden: erleben Sie, wie ein Mann in ...zig verschiedene Rollen und Gewänder schlüpft!