ÖBF - Anmeldungstermine der Servitutsholz- und Streubezüge 2017

Going am Wilden Kaiser

, Kaiserweg 1 , 6353 Going am Wilden Kaiser AT

Stanglwirt , Kaiserweg 1 , 6353 Going am Wilden Kaiser AT

Going am Wilden Kaiser: Stanglwirt |

Die Servitutsholzanmeldungen, für die beim Forstbetrieb Unterinntal eingeforsteten

Servitutsberechtigten, finden an nachstehend angeführten Orten und Zeiten statt:



Gemeinde Going/Ellmau/Scheffau

Mittwoch, 01.März 2017 in Going

Gasthof Stanglwirt, von 8:00 - 12:00 Uhr



Nachmeldegebühr von € 15,00 möglich sind .

Sollten Sie zur Servitutsholzanmeldung nicht erscheinen, anerkennen Sie die Richt igkeit der letzten Abmaße, spätere

Reklamationen können nicht mehr berücks ichtigt werden .

Der Wunsch auf Ablöse diverser Rechte kann vor Ort dem jeweiligen Revierleiter bekannt gegeben werden .

Ergeht an die betreffenden Gemeinden mit der Bitte um Anschlag an der Geme indetafel und Verlautbarung.



ÖSTERREICHISCHE

BU DESFORSTE



Forstbetrieb Unterinntal

Brixentalerstraße 37

A-6361 Hopfgarten

Tel.: 05335/2214

Fax: 05335/2214-8109

unterinntal@bundesforste.at