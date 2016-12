Jungbürgerfeier in Kössen

03.12.2016, 23:12 Uhr

Am vergangenen Samstag veranstalte die Gemeinde Kössen für die Jahrgänge 1994, 1995, 1996, 1997 und 1998 die Jungbürgerfeier, die mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche begann.Anschließend fand der offizielle Teil mit Gästen aus Politik und Wirtschaft zu dem erfreulicherweise ein Großteil der 235 eingeladenen Jungbürger erschienen war, im Veranstaltungszentrum statt. Umrahmt wurde der Festakt von der BMK Kössen, durch das Programm führte GR Marissa Dünser und GR Emanuel Daxer.

Die Festrede an die Jugendlichen hielt Bürgermeister Vinzenz Schlechter, bei der die Aufforderung zum politischen Engagement nicht fehlen durfte. Schlechter betonte auch die Wichtigkeit zur Mitgestaltung im dörflichen Leben, in den Vereinen und im sozialen Bereich. Unsere Demokratie braucht Beteiligung, nehmt vom Wahlrecht Gebrauch, übernehmt Verantwortung, bleibt aktiv und schaut auf die Gesundheit, so Bgm. Schlechter. Lasst es euch gut gehen, aber mit Maß und Ziel.Auch GR Hans Knoll und GR Hans Peter Schwentner richteten einige Worte an die Jugendlichen: „die Zukunft von Kössen gemeinsam gestalten – die Türen sind für euch geöffnet“.Als Ehrengast war LA Kathrin Kaltenhauser anwesend.In ihrer emotionalen Rede gab sie gute Ratschläge an die Jugendlichen.Nach der Gelöbnisformel , die die Jungbürger Anna Landmann und Dominic Koch sprachen, wurden an die Jugendlichen als Erinnerung das Kössener Heimatbuch überreicht.Zum Abschluss des Abends sorgte DJ Joey Daxxter für eine super Stimmung.