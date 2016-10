Neuer Lebenscoach im Bezirk Kitzbühel

03.10.2016, 12:36 Uhr

Sandra Agerer mit Kursen zur Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung

OBERNDORF. Sandra Agerer, in Tirol geborgen und tief mit ihrer Heimat verwurzelt, weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass der Körper im Gleichgewicht ist.„Ich möchte Menschen helfen, wieder ganz individuell in ihr Gleichgewicht zu kommen, um ein selbstbestimmtes Leben mit Kraft, Energie und Liebe zu leben“, so die 34-Jährige.Dafür bietet sei seit diesem Sommer in ihrer Räumen Einzel- und Gruppenretreats an. Das Soft- und Intensivcoaching, die DNA-Repair Therapie und auch die Ausbildungen sind dabei ganz individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt. Bei den angewendeten Methoden bedient sich die gelernte ganzheitliche Körpertherapeutin und Trainerin verschiedenen Ansätzen, die tief ins „Sein“ abtauchen und den Körper wieder in die richtige Schwingung bringen.Termine und weitere Informationen unter www.livinyou.com Die erste Viertelstunde des Erstgesprächs gibt es gratis.