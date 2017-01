EC Niedernsill Islanders mit dem 6. Sieg im 6. Spiel

22.01.2017, 13:25 Uhr

EHC Nuarach Bulls - EC Niedernsill Islanders 2:4 (1:2; 0:1; 1:1)

Tore ECN: C. Gröfler (2), T. Weitgasser, R. Winding

Spiel Tabellenerster gegen Tabellenzweiter

Nach einem erfrischenden Vorbereitungstraining (2,5 Stunden bei -18° C) am eigenen Natureis, ging es für die Mannschaft der EC Niedernsill Islanders in das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen die Nuarach Bulls, die heuer zu Hause alle 4 Spiele gewinnen konnten.

Taktisch gut eingestellt von Spielertrainer Alexander Weitgasser gingen die Islanders sehr ambitioniert in das Spiel.In Minute 7. konnte Thomas Weitgasser ein Bully im Angriffsdrittel gewinnen und zu Rene Winding zurücklegen. Dieser konnte einen Schlagschuss auf das Tor abfeuern, den der gegnerische Torhüter nur Abprallen lassen konnte. Diese Chance nützte Thomas Weitgasser mit einem Backhander ins kurze Kreuzeck zur 0:1 Führung für die EC Niedernsill Islanders.Nur eine Minute später konnten die Nuaracher Bulls das erste Powerplay nutzen und durch Andreas Prem auf 1:1 stellen.Rene Winding konnte in der 14. Minute nach Zuspiel von Pavel Kopecky aus kurzer Distanz zum verdienten 1:2 für die Islanders erhöhen.Im zweiten Drittel gab es viele Chancen auf beiden Seiten bei denen sich die Torhüter aber auszeichnen konnten.Es dauerte bis zur 33. Minute das der Ex-Nuaracher Christian Gröfler, der seit heuer für den EC Niedernsill spielt, nach einem sehenswerten Alleingang auf 1:3 erhöhen konnte.In den Schlussminuten des 3. Drittels überschlugen sich die Ereignisse. Das Spiel wurde ruppiger und die Nuaracher Bulls setzten alles daran die Heimserie zu verteidigen.Es gab Strafen auf beiden Seiten und somit zahlreiche Überzahlsituationen auf beiden Seiten.In der 55. Minute war es abermals Christian Gröfler der nach einem Zuspiel von Peter Mayr auf 1:4 stellen konnte.Die Nuaracher setzten alles daran noch heranzukommen, es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer zum 2:4 durch Andreas Prem in der 56. Minute.Die EC Niedernsill Islanders feiern somit den 6. Sieg im 6. Spiel.