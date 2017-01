Polo in Reith 12. bis 15. Jänner 2017

Jedes Jahr im Jänner findet vor den Toren Kitzbühels der Snow Polo World Cup statt. Edle Pferde, viele Promis und ein buntes Rahmenprogramm kennzeichnen dieses sportliche Top-Event.

Kitzbühel und der Nachbarort Reith begrüßen das neue Jahr mit Wintersport der Sonderklasse. Bereits zum 15. Mal steigt vom 12. bis 15. Jänner der CORUM Snow Polo World Cup vor den Toren der Gamsstadt.Das Event gilt als weltgrößtes Polo-Turnier auf Schnee und brilliert mit actiongeladenem Pferdesport und edlem Ambiente. Am Donnerstag findet in der Kitzbüheler Innenstadt die Eröffnung mit dem Einzug der Mannschaften in die Kitzbüheler Innenstadt zum „Hotel Zur Tenne“statt.

Von Freitag bis Sonntag werden die spannenden Spiele vor der herrlichen Kulisse des Wilden Kaisers auf der Münichauer Wiese in Reith bei Kitzbühel ausgetragen.Gesellschaftliches Highlight für die angereisten VIPs ist die „Polo Player’s Night“ im eleganten Zelt auf der Polo-Wiese. Tickets für den VIP-Abend sind direkt vor Ort erhältlich.