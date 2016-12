Neues am laufenden Band

08.12.2016, 12:10 Uhr

Neue Shops und Hotels in St. Johann; Neubauten, Umbauten und Neueröffnungen

ST. JOHANN (niko). Die Plattform "Treffpunkt St. Johann" listet eine ganze Reihe von wirtschaftlichen News auf. Wir fassen diese zusammen.Neu eröffnet wurde "Würzen mit Style" am Hauptplatz (ehem. Schuhhaus Wörgötter), wo Öle, Essige und über 200 frische Gewürze von Andreas Egger & Team angeboten werden.Nach Komplettumbau erstrahlt "Insieme – Fashion & Lifestyle Store" nun auf zwei Stockwerken in neuem Glanz.

Aus "Chez Paul" wurde "Chez Pauline". Das beliebte Bistro wurde von Stefanie Huter und Melanie Schmiedberger am 3. Dezember neu eröffnet.Am 7. Dezember eröffnete "St. Jo Shoes & more" im Haus Sinngrün in der Kaiserstraße. Stefanie Henle präsentiert Schuhe, Cashmere, Seide und weitere Kostbarkeiten.Den Berggasthof Hochfeldalm haben Pächter Helmut und Manuela Gföller neu eröffnet. Damit ist der Betrieb wieder in St. Johanner Händen. Sie starten nach der Renovierung neu durch.Kürzlich eröffnet hat das erste Tiroler Explorer Hotel mit 100 Zimmern und hohem Öko-Standard (wir berichteten).Vor der Eröffnung steht das neue Cubo Sport & Art Hotel von Kurt Schmiedberger (Speckbacherstraße). Am 18. Dezember wird ab 12 Uhr die Öffentlichkeit zum "Gemma Cubo schauen" mit Unterhaltungsprogramm geladen.