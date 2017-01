Ebenthal: Zwei Unbekannte attackierten Gäste mit Faustschlägen

28.01.2017, 08:19 Uhr

Zwei unbekannte Männer schlugen in einem Gasthaus in Ebenthal auf zwei 20-Jährige ein.

EBENTHAL. Gegen 2.30 Uhr kam es heute zu einer - zuerst - wörtlichen Auseinandersetzungen zwischen einem Klagenfurter (20) und einem unbekannten Mann in einem Gasthaus in Ebenthal. Ein 20-jähriger Pischeldorfer wollte den Streit beenden. Plötzlich schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht, sodass der Pischeldorfer rückwärts auf den Boden fiel. Der Unbekannte ließ nicht locker und schlug noch zwei Mal mit der Faust auf den am Boden Liegenden ein.

Fahndung negativ

Zur selben Zeit attackierte ein weiterer Unbekannter den Klagenfurter und stieß ihn zu Boden. Anwesende Gäste und Angestellte des Lokals konnten die Männer trennen und die Auseinandersetzung beenden. Die zwei unbekannten Männer flüchteten sofort, eine örtliche Fahndung der Polizei nach ihnen verlief negativ.Der Pischeldorfer wurde daraufhin mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Klagenfurter erlitt leichte Verletzungen, er wollte keine ärztliche Hilfe.