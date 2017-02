Entscheidung um Hotelprojekt in Schiefling wird sich hinziehen

06.02.2017, 18:00 Uhr

Laut Bürgermeister ist eine Sicherheit, dass es sich beim geplanten Hotel in Auen auch langfristig um ein Hotel handelt, unumgänglich.

SCHIEFLING (vp). Am Dienstag führten Vertreter aller Schieflinger Parteien und die Bürgerinitiative "Lebenswertes Schiefling" ein dreistündiges Gespräch über das angedachte Hotelprojekt in Auen. Konkretes ist dabei nicht herausgekommen. "Die Bürgerinitiative ist jedenfalls sehr misstrauisch gegenüber dem Projekt und steht diesem ablehnend gegenüber", fasst Bürgermeister Valentin Happe zusammen. "Es wird befürchtet, dass aus dem Hotel früher oder später Appartments werden - wie schon so oft am Wörthersee."

Sicherheiten erforderlich

Schon im Vorfeld einigte man sich darauf, dass die ursprünglich geplanten 400 Betten kein Thema mehr sind. Es gab auch Gespräche mit dem Land Kärnten, von dieser Seite wären ebenfalls noch einige Auflagen zu berücksichtigen. Es kommt also darauf an, ob der Betreiber alle Einschränkungen akzeptiert."Es muss weiters sichergestellt sein, dass es sich um ein langfristiges Hotelprojekt handelt", so Happe. Ist dies nicht geklärt, wird es keinen Beschluss des Gemeinderats für oder gegen das Projekt geben. Die Causa wird sich also noch hinziehen...