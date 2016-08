Pizzeria Topolino wird wiedereröffnet

29.08.2016, 14:31 Uhr

Am Mittwoch eröffnet der Ferlacher Traditionsbetrieb wieder seine Pforten.

FERLACH. Nach einem halben Jahr wird die Pizzeria Topolino am Mittwoch, 31. August, wiedereröffnet. Fast 30 Jahre gibt es den Betrieb in Ferlach. Im März zerstörte ein Brand alles, die Pizzeria musste komplett neu aufgebaut werden, so Besitzer Manfred Leitner. Natürlich gibt es wieder die altbewährten Schmankerln aus dem Holzofen. "Wir freuen uns, nach langer Wartezeit unsere Stammgäste wieder begrüßen zu dürfen."Ruhetag ist weiterhin der Dienstag. Kommenden Montag möchte sich Leitner bei den fleißigen Feuerwehrmännern für ihre Hilfe im März bedanken.