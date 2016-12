Auf ins neue Jahr mit sportlichen Vorsätzen

31.12.2016, 08:42 Uhr

Das Lady Gym bietet abwechslungsreiche Trainings und ein Fastenprogramm an.

Zirkeltraining in 30 Minuten

Keine Terminvereinbarung

KLAGENFURT. Nach den üppigen Feiertagen macht es wieder Freude sich zu bewegen. Das Lady Gym ist seit September eröffnet und bietet auch die Möglichkeit zu entschlacken an. Trainerin Patricia Schatz führt das Lady Gym in Klagenfurt, das sich konkret auf Frauen spezialisiert hat."Unser Konzept besteht aus einem Zirkeltraining, bei dem Ausdauer und Kraft trainiert werden – und das alles in 30 Minuten", sagt die Expertin. 40 Sekunden werde an einer Station trainiert, danach durchgewechselt und das drei Runden lang. "Mit einem kurzen, effektiven Training könne, laut Schatz, viel erreicht werden. "Wir machen einige Übungen, die immer wechseln, denn für uns sind der Spaß-Faktor und die Abwechslung im Training sehr wichtig", erklärt Patricia Schatz. Die Hauptmuskelpartie werde mit hydraulischen Geräten trainiert. "Wir haben keine Gewichte und das hat den Vorteil, dass wir gelenkschonend arbeiten und somit kann jeder, egal welches Alter, bei uns trainieren", erklärt die Spezialistin.Das Lady Gym sei nicht terminfixiert, denn während der Öffnungszeiten könne jeder kommen und trainieren, denn es sei immer eine Trainerin des vierköpfigen Teams anwesend. "Mein Ziel ist es, Bewusstsein für die Wichtigkeit des Sports zu schaffen und zu erreichen, dass Sport Spaß macht", sagt Schatz. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich für einen Powercircle oder für Fitness-Checks anzumelden. "Die Ernährung geht mit dem Sport einher und deshalb stehen wir bei unserem Zirkeltrainingsangebot mit einem Ernährungskonzept zur Seite, das ergänzend zum Sport wirkt", informiert die Expertin.

Fasten und entschlacken

Werkzeugkoffer fürs Fasten

Zusätzlich wird durch Trainerin Evelyne Fohn die Möglichkeit geboten, sich für die Fastenbegleitung anzumelden. Für dieses Programm können sich Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder anmelden. "Die Körperreinigung und das Entschlacken stehen dabei im Fokus", erklärt Fohn. Basenfasten sei über den Zeitraum von einer bis mehreren Wochen möglich und dabei stünde der Verzicht von säurebildenden Lebensmitteln am Programm."Der Effekt dieser Form des Fastens ist, dass sich Gelenksprobleme verbessern, Blutfettwerte sinken und das Immunsystem nicht in übertriebener Alarmbereitschaft steht", erklärt Fohn. Jeder Teilnehmer bekomme ein Fastenpaket. "Das ist ein kleiner Werkzeugkoffer mit Teesorten, Brottrunk und vielem mehr, um die optimale Nährstoffversorgung der Organe – wie Nieren oder Leber – in dieser Zeit zu gewährleisten", erklärt die Fastenexpertin.