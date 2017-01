Stärkste Verkehrsbelastung 2016 bei Pörtschach Ost

05.01.2017, 10:38 Uhr

Verkehr auf Autobahnen mit steigender Tendenz: Auf der A 2 bei Pörtschach waren 2016 ca. 36.800 PKW und Kleintransporter pro Tag unterwegs.

KÄRNTEN. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sah sich die 2016 am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte Kärntens auf Basis der Daten der Asfinag an. Die Südautobahn (A 2) gilt als meist frequentierte Autobahn und da ist es der Bereich bei Pörtschach, wo im Vorjahr die stärkste Verkehrsbelastung gegeben war - 36.800 PKW und Kleintransporter pro Tag plus täglich rund 3.700 LKW. Insgesamt habe der Verkehr auf den Autobahnen zugenommen. Deshalb sei laut VCÖ ein stärkerer Ausbau des öffentlichen Verkehrs nötig.

Günstigere Spritpreise

Öffentlichen Verkehr ausbauen

Der Bereich bei Krumpendorf kommt auf durchschnittlich 35.800 PKW und Kleintransporter, jener bei Villach auf 27.100 und der auf der A 11 bei St. Martin auf 10.600.VCÖ-Experte Markus Gansterer sieht die Zunahme des Verkehrs auch im Sinken der Spritpreise begründet. 2016 kostete ein Liter Diesel und ein Liter Eurosuper im Schnitt jeweils um neun Cent weniger als 2015.Auch um den Klimazielen näherzukommen, wäre ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs wichtig. Gansterer: "Um den Verkehr auf Klimakurs zu bringen, braucht es mehr öffentliche Verkehrsverbindungen. Angesichts flexibler werdender Arbeitszeiten und zunehmender Teilzeitarbeit ist es wichtig, dass es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten regelmäßige und häufige Verbindungen gibt."