Er ist wieder da ... Sind Sie wirklich noch erstaunt?

03.12.2016, 09:28 Uhr

3. Dezember - UN-WELTTAG DER MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Am 2. dezember pünktlich um 12 Uhr fand zum 2. Mal ein Flashmob vor dem Rathaus in Korneuburg statt

Dieses kurze, spontane und gemeinsame Zusammentreffen von Menschen mit und ohne Behinderung zeigte wieder auf, dass alle Menschen die selben Rechte haben. Die Vereinten Nationen garantieren dies und die Staaten der Welt haben die "Rechte der Menschen mit Behinderung" vor vielen Jahren bereits unterzeichnet. In Österreich sind die Rechte auf Gleichbehandlung, Chancengleichheit auf ein erfülltes und glückliches Leben und auf Barreirefreiheit durch unterschiedlichste Gesetze festgeschrieben. Perfekt organisiert und umgesetzt wurde diese Auftaktveranstaltung zum diesjährigen "UN-Welttag der Menschen mit Behinderung" durch die Leitungen und die Lehrer_innen diverser Schulen in Kornauburg und Stockerau. Eine gemeinsame Welt ist möglich - es liegt an uns sie zu gestalten. Besonderer Dank gilt Fr. Dir. Wais, Leiterin des ZIS-Korneuburg, die federführend diesen Hinweis auf Rechte und Würde aller Menschen organisierte. Auch in anderen Projekten gelingt es dem ZIS und der NMS in Korneuburg gemeinsam und schulübergreifend junge Menschen vorzubereiten auf eine Welt, in der jede_r Einzelne besonders ist und die auch eine Welt sein soll und kann für Alle! - Danke an alle Schüler_innen und Schüler, an Hrn. Bürgermeister Gepp, der auch selbst an diesem öffentlichen Bekenntnis teilnahm, an die Teilnehmer_innen der "Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg", alle Teilnehmer_innen, die sich zu diesen unteilbaren und gleichen Rechten für alle Menschen öffentlich bekannten!- Am 3. Dezember gibt es - anlässlich dieses Welttages - eine weitere Veranstaltung in Korneuburg. Ab 14 Uhr gibt es ein "Special Needs Fußballturnier" und ein Simultanschachturnier. Menschen mit Behinderung zeigen ihr Können und messen ihre Fähigkeiten. Als ganz besondere Gäste begrüßen wir die "Sitting Bulls". In einergroßartigen Basketball-Show, zeigen diese Profisportler, was mit einem Ball möglich ist - auch dann, wenn man im Rollstuhl sitzt!