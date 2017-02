Feuerwehr löscht Küchenbrand in einem Restaurant in Stein

09.02.2017, 08:32 Uhr

Nach der Erkundung der Lage wurde gleich die Wasserversorgung mit mehreren Löschleitungen sichergestellt. Die ersten Atemschutzstrupps haben in den Räumlichkeiten eines Restaurants den Brand in der Küche schnell lokalisiert und gelöscht.

Das ganze Restaurant war durch den Fettbrand in der Küche sehr verraucht, was die Arbeit der Einsatzkräfte auf Grund der mangelnden Sichtbedingungen erschwerte. Nach den Löscharbeiten wurde noch die Druckbelüftung durchgeführt, damit die Räumlichkeiten schneller vom Rauch befreit werden konnten. Es ist zu keinem Personenschaden gekommen, aber der Sachschaden ist beträchtlich.Die Feuerwehr hat parallel zum Küchenbrand auch einen medizinischen Notfall in der Nähe der Einsatzstelle abgearbeitet. Ein Anrainer eines angrenzenden Wohnhauses verständigte während des Einsatzes den Einsatzleiter, dass in einer nahe gelegenen Wohnung eine ältere Dame gestürzt ist.Die Erstversorgung hat ein Feuerwehrmann, der gleichzeitig ein ausgebildeter Notfallsanitäter ist, übernommen. Die Dame wurde nach der Erstversorgung einer Platzwunde am Kopf dem Rettungsdienst übergeben und ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert.Kurz nach 17 Uhr ist auch der Bürgermeister der Stadt Krems, Reinhard Resch eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage direkt vor Ort machen zu können.Die Feuerwehrkräfte haben nach Abschluss der Löscharbeiten auch die Brandursachenermittler bei ihrer Tätigkeit unterstützt.Nach ungefähr zwei Stunden wurde der Einsatz beendet und die Feuerwehrkameraden konnten in die Feuerwachen einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Es standen 39 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krems im Einsatz.