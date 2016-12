AT

, 6343 Erl AT

Schwimmbadparkplatz , 6343 Erl AT

Erl: Schwimmbadparkplatz |

Wir die Erler Jungbauernschaft/Landjugend laden euch alle recht herzlich zu unserer diesjährigen Jungbauernfest in Erl am Sa. 29.April 2017 ein.

Ab 20:00 Uhr heizt euch die Partyband ''WIPE OUT'' richtig ein. Viele tolle Bars erwarten euch wieder Tussibar/ Schnapsbar & Bierbar. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Eintritt: 7,00 €.

Kein Einlass unter 16 Jahren !! ACHTUNG - Ausweiskontrolle!! Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Jungbauernschaft/Landjugend Erl.