FH Kufstein Tirol: Lehrgang Bankbetriebswirtschaft startet

15.12.2016, 11:12 Uhr

Üblicherweise findet Weiterbildung für Mitarbeiter in österreichischen Kreditinstituten intern statt. Die Inhalte sind deshalb meist sehr speziell auf die Praxis im jeweiligen Institut ausgerichtet. Der zweisemestrige berufsbegleitende Lehrgang Bankbetriebswirtschaft verfolgt hier einen allgemeineren Ansatz, der theoretische Grundlagen stärker betont. Die Lehrgangsinhalte sind nicht auf ein spezielles Kreditinstitut zugeschnitten, sondern für die gesamte Branche gültig. Der standardisierte Lehrgang vermittelt in aufeinander aufbauenden Modulen Grundlagenwissen aus Theorie und Praxis - auf akademischem Niveau.

“Klares Bekenntnis zu hochqualitativer Ausbildung”

Seriös auftreten und seriös beraten

Theorien werden anhand von Echtbeispielen veranschaulicht

“Der Lehrgang ist ein klares Bekenntnis zu hochqualitativer Ausbildung in der Bankbetriebswirtschaft. Deshalb haben wir zusätzlich auch ein hochkarätiges Revisionsteam für den Lehrgang zusammengestellt, das laufend sicherstellen wird, dass der Lehrgang ‚State of the Art‘ ist“, so der wissenschaftliche Leiter Mario Situm. Situm war selbst im Bankensektor tätig und ist aus eigener Erfahrung mit den Anforderungen an eine Ausbildung in der Branche bestens vertraut.Und genau diese Praxiserfahrung veranlasste Situm dazu, bei der Konzeption des Lehrgangs besonderen Wert auf theoretisches Grundlagenwissen zu legen. Denn die regulatorischen Anforderungen – Basel III sei das prominenteste Beispiel – würden laufend steigen. Das Finanz- und Kreditgeschäft werde dadurch immer komplexer. “Mit einer profunden theoretischen Wissensgrundlage können Kundenberater diese komplexen Abläufe und Prozesse besser verstehen. Dieses vertiefte Verständnis hilft ihnen nicht nur seriös aufzutreten, sondern auch seriös zu beraten. Das ist ein wichtiges Thema im hochkompetitiven Bankensektor”, erklärt Situm.Externe Professionisten aus Wissenschaft und Praxis vermitteln im neugeschaffenen Lehrgang deshalb auch zahlreiche theoretische Konzepte: Dazu zählen etwa die Finanzierungstheorie, Finanzmathematik oder Portfoliotheorie. Hinzu kommen noch ausgewählte juristische Themen. Die Anwendung dieser Theorien wird anhand von ausgewählten Echtbeispielen aus der Praxis veranschaulicht und aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet.So werden etwa die Bewertung des Kreditrisikos anhand eines Finanzierungsfalles oder das Herauslesen von Verkaufsansätzen für das Kreditinstitut anhand der Jahresabschlussanalyse analysiert. Zusätzlich arbeiten die Teilnehmer auch tatsächliche Fälle zu rechtlichen Problemen im Kundengeschäft durch.Unter den Externen, die im neugeschaffenen Lehrgang unterrichten, befinden sich zahlreiche renommierte Experten. So lernen nicht nur die Teilnehmer von den Besten ihres Fachs, sondern auch die entsendenden Unternehmen bekommen so Zugang zu deren Wissen.Zu den Zielgruppen des Lehrgangs zählen neben den Mitarbeitern von Kreditinstituten auch Juristen, Finanzmanager, Unternehmensberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Den bankfernen Berufsgruppen hilft ein vertieftes bankwirtschaftliches Verständnis in ihrer täglichen Arbeit, bei der sie immer wieder mit Fachthemen aus dem Bankensektor zu tun haben. Zudem profitieren die Teilnehmer auch vom Austausch untereinander und dem Aufbau einer Netzwerkes, das über ihre eigene Branche hinausgeht.Der Zertifikatslehrgang “Bankbetriebswirtschaft” wird berufsbegleitend angeboten. Mithilfe von Blended Learning, das internetbasiertes Lernen mit einer sinnvollen Anzahl von Präsenztagen kombiniert, sind Work-Life-Balance und hohe Motivation garantiert. Zudem erwerben die TeilnehmerInnen ECTS-Punkte, die für weiterführende Studien angerechnet werden können. Der Lehrgang startet am 28. April 2017, Anmeldungen sind ab sofort möglich.Mehr Informationen finden Sie auf der Website der FH Kufstein Tirol