ÖVP-Bürgermeisterinnen in Podersdorf und Hackerberg

18.12.2016, 13:41 Uhr

ÖVP-Chef Thomas Steiner will noch mehr Frauen in Führungspositionen

Erste Bürgermeisterin in Podersdorf

PODERSDORF/HACKERBERG (uch). Mit Michaela Wohlfahrt in Podersdorf und Karin Kirisits stellt nun auch die ÖVP wieder zwei Bürgermeisterinnen. Beide wurde kürzlich im Gemeinderat bestellt und gehen für die ÖVP bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr ins Rennen.Die 42-jährige Michaela Wohlfahrt ist Amtsleiterin und die erste Bürgermeisterin in der 800-jährigen Geschichte von Podersdorf. „Meine Visionen sind, die Barrieren zwischen den Fraktionen mit Fingerspitzengefühl aufzubrechen – mit Transparenz, Ehrlichkeit und Menschlichkeit für unser Podersdorf zu arbeiten“, so Wohlfahrt.

Das Gemeinsame vor das Trennende

Mehr Frauen in der ÖVP

Auch die 48-jährige Karin Kirisits möchte als Bürgermeisterin „das Gemeinsame vor das Trennende stellen.“Mehr Frauen in der Politik ist auch eines der ÖVP-Ziele für die Gemeinderatswahl 2017. ÖVP-Chef Thomas Steiner: „Wir sind stolz auf zwei starke Frauen, die nun höchste Verantwortung in ihren Gemeinden tragen. Das ist ein Beginn, der hoffentlich viele Frauen animiert, politisch bei der ÖVP tätig zu werden.“