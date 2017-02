Die Rettungshunde Niederösterreich blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück

02.02.2017, 10:10 Uhr

Kurse, Kooperationen und intensive Einsätze - die Rettungshunde Niederösterreich blicken zufrieden auf das vergangene Jahr zurück und haben auch für 2017 einiges geplant

Ein ereignisreiches, zeitintensives Jahr 2016

Plötzlich tönt schrill der Alarm. Der Hund spitzt die Ohren und beobachtet die Reaktion seines Menschen. Beide sind bereit, bereit für ihren Einsatz als Rettungshunde-Team.55 Mal sind die Mitglieder der Rettungshunde Niederösterreich im Vorjahr ausgerückt um vermisste Personen zu suchen.Neben den zahlreichen Einsätzen und dem intensiven Rettungshunde-Training, wurden auch 14 zusätzliche Therapie- und Schulhunde erfolgreich ausgebildet.

Immer wieder Sonntags - Training mit den Vierbeinern

"Helfen Sie Helfen"

Zusammenarbeit mit ÖRHB

Über die Rettungshunde Niederösterreich

Pädagogen schätzen die Hilfe ihrer Hunde in Kindergärten und Schulen, und in Pflegeeinrichtungen ist der Besuch eines RHNÖ-Therapiehundes auch immer eine willkommene Abwechslung.Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und kam auch nicht zu kurz. "Rund um den Hund" war beispielsweise das Ferienspiel-Motto im RHNÖ-Ausbildungszentrum in Sieghartskirchen. Spielerisch erfuhren die Kinder so einiges über den Umgang mit Hunden. Ebenso interessant war unter anderem auch ein Besuch in einer Wiener Blindenschule, die kleineren Kinder hatten die Möglichkeit, die Tiere zu "erfühlen".Jeden Sonntag wie auch unter der Woche arbeiten die Hundeführer mit ihren Vierbeinern. Rund 2-3 Jahre dauert die Ausbildung des Flächenhundes und des Mantrailers. Regelmäßiges Training und Wiederholen ist daher unentbehrlich, nur so kann die Einsatzfähigkeit der Rettungshunde-Teams gewährleistet werden.Input und Erfahrungsaustausch gibt es auch immer wieder von internationalen Trainern und Rettungshundeführern. So fand im Oktober ein viertägiges Intensivtraining der RHNÖ-Mantrailer mit dem amerikanischen Polizeihundetrainer Chris Wolf statt. Sowohl im ländlichen Gebiet, als auch im 1. Wiener Gemeindebezirk wurden vermeintlich vermisste Personen gesucht und gefunden.Realistische Einsatzszenarien sind auch Trainings-Fixpunkte, hilfreich sind dabei auch gemeinsame Übungen mit Freiwilligen Feuerwehren. Vergangenen Herbst wurde, bereits zum 10. Mal, der Ernstfall zusammen mit der FF-Michelbach geprobt.Ebenso im Herbst startete die Aktion "Helfen Sie Helfen". Mittels Patenschaften ist es nun möglich die Arbeit des gemeinnützigen Vereins zu unterstützen.Die RHNÖ-Hundeteams arbeiten ehrenamtlich, dennoch muss die technische Ausstattung, wie Einsatzfahrzeuge, und die Ausbildung finanziert werden. Als Dankeschön gibt es ein jährliches Patentreffen, SpenderInnen können bei dieser Gelegenheit auch ihren "Patenhund" während des Trainings beobachten und persönlich kennenlernen.Neben den "Just4Fun" Mantrailer-Kursen, werden künftig auch andere Kurse und Seminare zum Thema Hund angeboten. Clicker- und Trickdogging-Workshops, Welpenkurse und "Erste Hilfe am Hund".Ende 2016 gaben die Rettungshunde Niederösterreich ihre künftige Kooperation mit der Landesgruppe NÖ/Wien der Österreichischen Rettungshundebrigade offiziell bekannt. Dieser Entscheidung ging eine zweijährige Probezeit voraus.Unter dem Motto "Gemeinsame Wege in der Rettungshundearbeit" werden die RNHÖ und die ÖRHB bei Einsätzen, aber auch in der Ausbildung zusammenarbeiten.Von der ÖRHB eingeladen, nahmen die Hundeteams der RHNÖ auch schon an der großen Landesübung im November teil.Zu jeder Tages- und Jahreszeit sind die ehrenamtlichen Mitglieder bereit sich mit ihren Hunden sofort auf den Weg zum Einsatzort zu begeben. Die Suche nach Vermissten Personen ist kostenfrei.Nicht nur die Einsatzorganisationen und Behörden, auch Privatpersonen können die RHNÖ jederzeit kostenfrei anfordern.Nähere Informationen, auch zu den Patenschaften und Hundekursen, finden Sie auf der Homepage der Rettungshunde Niederösterreich