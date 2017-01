Nach Pröll-Rücktritt: LH-Stv. Mikl-Leitner als neue Spitzenkandidatin der Volkspartei Niederösterreich

18.01.2017, 12:16 Uhr

In einer Pressekonferenz nach dem Treffen des Landesparteivorstandes, verkündete der scheidende Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll seine Nachfolgerin an der Spitze der ÖVP: LH Stv. Johanna Mikl-Leitner

"Mikl-Leitner: Habe das nötige Handwerk von Erwin Pröll gelernt"



"Klare Entscheidungen werden auch in Zukunft ein Markenzeichen der Volkspartei Niederösterreich sein!"Mit diesen Worten leitete der scheidende Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll die kurzerhand einberufene Pressekonferenz am 18.Jänner ein und verkündete die mit Spannung erwartete Ernennung seiner Nachfolgerin.Ohne die Bevölkerung Niederösterreichs lange auf die Folter zu spannen und Raum für eventuell ausufernde Spekulationen zu lassen, verkündete LH Erwin Pröll nur einen Tag nach der Verkündung seines Rücktritts den Namen seiner Nachfolgerin an der Spitze der Volkspartei Niederösterreich: die bisherige Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner wurde vom erst kurz zuvor berufenen Wahlkomitees (unter der Leitung von Klubobmann Klaus Schneeberger) zur Spitzenkandidatin, am kommenden Landesparteitag (25.März 2017) gewählt.