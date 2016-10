Jubiläumskalender der Kappler Musikkapelle und Feuerwehr

02.10.2016, 09:29 Uhr

Dies war Anlass genug, sich Gedanken zu machen, wie die runden Geburtstage gefeiert werden könnten. Mit einem gemeinsamen Kalender, bei dem MusikantInnen und Feuerwehrmänner sowie-frauen abgebildet und Kappls schönste Plätze gezeigt werden, wird der Festreigen begonnen."Die Idee dazu hatten wir im Jänner", erzählt MK-Obmann Stefan Siegele. Soviel wie möglich wurde in Eigenregie hergestellt. Benedikt Jörg zeichnete als Fotograf für die Bilder verantwortlich. Beim heurigen Herbstkonzert, das einen sehr anspruchsvollen musikalischen Jahresüberblick bot, wurde der Kalender und weitere Bilder erstmals präsentiert und zum Verkauf angeboten.Große Freude hatten auch Kapellmeister Hubert Pfeifer sowie die Feuerwehr-Kdt. Hannes Gander und Stv. Thomas Ladner. "Es war ein besonderes Erlebnis und wir hoffen, dass viele den Kalender kaufen und damit die Vereine unterstützen", so der einhellige Tenor aller Feuerwehrmänner und -frauen sowie MusikantInnen.Durch den Konzertabend führte Andreas Juen.Im Juni wird in Kappl zwischen 16. und 17.6.2017 der Bezirksnassleistungswettbewerb durchgeführt, anschließend am 18. Juni das Bezirksmusikfest.Die Kalender sind bei der Feuerwehr und der Musikkapelle sowie im Spar in Kappl erhältlich.