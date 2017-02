Suppentag im Altersheim Landeck

Landeck : Altersheim |

LANDECK. Der Aschermittwoch ist der Anfang der Fastenzeit und so laden die Franziskaner Schwestern zum Suppentag ein – 01. März, 11–14 Uhr, Ort: Altersheim Landeck, Kapuziner Kloster Perjen, Pflegeheim St. Josef in Grins.

Die Suppe kann auch mitgenommen werden. Freiwillige Spenden. Der Reinerlös ergeht an die Missionsschwestern in Südamerika. Vergelt's Gott.