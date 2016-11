Wenn uns Maß und Ziel verloren gehen

29.11.2016, 03:45 Uhr

Was ist los hinter den Krampusmasken... ---

Nachgedacht

Das Böse wird zur Endlos-Wirklichkeit.

Viel los - vor lauter Losigkeiten

Wie Pilze aus dem Boden schießen die Krampusvereine landauf landab. Mit dem Anspruch, die Tradition zu pflegen, finden vor allem junge Menschen hier einen Platz. Mit viel Einsatz, Phantasie und Zeitaufwand wird versucht, die Krampustradition in Events zu übersetzen. Gemeinschaftserfahrung und Engagement sind groß und bewundernswert. Showeinlagen, artistische Höchstleistungen, Rauch-, Feuerwerk- und Lichtspiele werden in mehr oder weniger lautstarker Form ineinander verwoben. So wurde die Krampus-Kultur zu einem der großen Unterhaltungsschlager in den Monaten November und Dezember. Wer etwas auf sich hält, der lässt spätestens in der zweiten Novemberhälfte die Tuifl tanzen und gibt den Krampellern einen Rahmen zum Austoben.Nachdenklich macht mich dabei, dass so unglaublich viel Aufmerksamkeit und Zeit für die Zeichen des Hässlichen, des Dämonischen und fratzenhaft Bösen eingesetzt werden. Der Krampus, der in unseren Breiten sein Wirkungsfeld im Schatten des Nikolaus hatte, tritt völlig losgelöst und wochenlang von Ort zu Ort auf. Dabei ist die Show gewaltig und die Lust am Schrecken und Erschrecken unbändig groß und altersübergreifend. In der ursprünglichen Tradition hatte der Nikolaus das Sagen und sein Wort schaffte Ordnung und war bindend. Der große Bischof ist die Lichtgestalt des Guten, der sorgenden Aufmerksamkeit und des bedingungslosen Schenkens. Der starken Kraft des Guten mussten sich die Mächte der Finsternis, der Kälte und des Bösen unterwerfen. Das schaffte Sicherheit im winterlichen Spiel. Tratzen durften die Krampeller kurz und ausgiebig. Das Wort des heiligen Nikolaus bannte ihre Macht. Gehorsam und brav mussten sie ablassen von ihrem Treiben.Der Nikolaus hat immer weniger in den Krampus- und Tuifl-Aufmärschen einen Platz. Das Gute wird einfach ausgeklammert. Grenzenlose Freiheit den ungeordneten, zotteligen Gestalten des Schreckens und der Finsternis. Da werden Ober- und Unterteufel erkennbar und der große, schreckliche Krampus kommandiert die niedlichen Kleinen. Es gibt kein Ende des Klamauks und des Schreckens.Darin spiegelt sich in überraschend klarer Weise die Alltagserfahrung dieser Generation: Nicht das Gute ist obenauf oder macht Schlagzeilen, sondern das Böse. In einer Welt, in der es gilt, die Ellbogen einzusetzen,um möglichst schnell nach oben zu kommen…In einer Welt, in der die Vertreter der Religion unglaubwürdig geworden sind,aus eigenem Versagen und durch die Propaganda…In einer Welt in der nicht die Wahrheit den Sieg davon trägt,sondern die am besten und unterhaltsamsten vorgebrachten Lügen…In einer Welt, in der sich Verantwortungsträger die Taschen voll machenund beim Rentenanspruch der Alten sparen wollen…In einer Welt, die dem Reichtum huldigtund den Armen noch hinterher tritt…in einer solchen Welt verschwindet das Gute,bleibt die Stimme der sorgenden Vernunft leise und mehr und mehr ungehört.Ja, in einer solchen Welt tanzen die Krampeller Tango auf der Straße und kennen kein Ende.Die Krampus-Welle, die übers Land schwappt ist nur das Echo auf den Tsunami der vielen „Losigkeiten“: Bindungslos,religionslos, gottlos, arbeitslos, haltlos, maßlos, verantwortungslos, gesetzlos, schonungslos, lieblos…„Losigkeiten“ gibt es viele – viel zu Viele in diesen Tagen.Die Krampusse halten uns auf unterhaltsame und erschreckende Weise vor Augen, dass wir den Nikolaus, dass wir das Maß und die Stimme des Guten verlieren.Ob wir hinter dem Spaß an den Fratzen den Ernst dessen sehen, was "los" ist?Ob diese Not hinter der Unterhaltung wohl auch entdeckt wird?