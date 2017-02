Landecker Stadtkindermeisterschaft

ZAMS. Am Sonntag den 12. Feber findet in der Zammer Riefe wieder das jährliche Wintersport-Highlight, die Landecker Kindermeisterschaft image002.jpg(Schi & Snowboard), statt.Der SCHIKLUB LANDECK lädt alle Kinder mit Familien und Freunden zu dieser Veranstaltung ein.Startberechtigt sind alle Kinder mit Hauptwohnsitz in Landeck ab inklusive Jahrgang 2005 und jünger – eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. Startberechtigt sind auch jene Kinder, die nicht im Landecker Gemeindegebiet wohnen, jedoch beim SCHIKLUB LANDECK gemeldet sind.Es gibt auch eine Gästeklasse für Kinder ohne Wohnsitz in Landeck und ohne Vereinszugehörigkeit.TRAINING mit Stangen ist für alle Kinder als Vorbereitung für das Rennen – Freitag, 10. Feber, ab 15:45 Uhr in der Riefe.

Nennungen für Kinder bis einschließlich Jahrgang 2005 und jünger werden bis Samstag den 11. Feber um 17.00 Uhr bei der Firma Intersport angenommen – oder per email an fuzzi@hubertirol.at Bitte angeben: Familienname – Vorname – Geburtsdatum - Geschlecht – Teilnahme am Schibewerb oder/und Snowboardbewerb – Mobiltelefonnummer – email-Adresse.Kinder ab dem Jahrgang 2004 und älter starten bei der Schüler- und Klubmeisterschaft am Hüttenlift am 12. März.Jedes teilnehmende Kind erhält einen Preis.Start ist um 13.00 Uhr. Das Rennen wird in 2 Riesenslalom-Durchgängen ausgetragen, wobei nur die schnellere Zeit in die Wertung kommt.