Sportschützen ermittelten Bezirkssieger

05.10.2016, 16:50 Uhr

Auf einen Beschluss des Bezirksvorstehung hin, wurde das Finale am 10. September 2016 wie eine Bezirksmeisterschaft durchgeführt. 18 Schützen kämpften am Schießstand im Landecker Schlosswald in drei Klassen um die Medaillenränge. Jüngste Teilnehmerin war Maria Siegele von der SG Kappl. Somit ist eine, für die Gilden und dem Bezirks-Schützenbund, erfolgreiche Kleinkaliber- und Feuerpistolensaison beendet.

1. Ladner Magdalena - Kappl2. Zangerle Irmgard - Ischgl-Galtür3. Siegele Maria - Kappl1. Hauser Hannes - Kappl2. Zangerle Gerald - Kappl3. Ladner Max - Kappl1. Mark Tobias - Kaunertal2. Zangerle Franz - Kappl3. Deisenberger Othmar - Zams